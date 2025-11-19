Futurama
Folge 10: Matrix Revolutions
21 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6
Fry ist traurig: Er hat das Gefühl, dass Professor Farnsworth - sein einziger Verwandter - sich nicht genug um ihn kümmert. Schließlich erfährt er, dass es doch noch weitere Verwandte gibt, nämlich die Eltern von Professor Farnsworth. Ned und Velma leben in einem "virtuellen" Altersheim, in dem Fry sie besucht. Da er das Gefühl hat, dass sie in der Virtualität nicht glücklich sind, holt er sie in die Realität. Doch das hat schicksalhafte Folgen ...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
