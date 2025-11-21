Zum Inhalt springenBarrierefrei
Futurama

31st Century Fox

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 12vom 21.11.2025
31st Century Fox

Futurama

Folge 12: 31st Century Fox

21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Die Planet Express-Crew möchte neue Firmenuniformen. In einem Kostümladen werden sie fündig. Bender entdeckt dort aber auch ein Fuchsjäger-Kostüm, das ihm ausgesprochen gut gefällt. Er beschließt, an einer Fuchsjagd teilnehmen und bringt damit die Tierschützerin Leela gegen sich auf. Deren Versuche, die Fuchsjagd zu stoppen, misslingen, und so wird der Fuchs am Ende zur Strecke gebracht. Als Bender jedoch erfährt, dass es sich um einen Robo-Fuchs handelt, wird er wütend ...

