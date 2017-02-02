Galileo 360° Ranking Spezial: Abgefahrene ErfolgsgeschichtenJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 02.02.2017: Galileo 360° Ranking Spezial: Abgefahrene Erfolgsgeschichten
110 Min.Folge vom 02.02.2017
Spannendes Wissen, überraschende Fakten, faszinierende Bilder: "Galileo 360°" zeigt actiongeladene spektakuläre Geschichten rund um ein Thema. Vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit dem teuersten Steak New Yorks und den wildesten Achterbahnen bis hin zu den riskantesten Flugmanövern rund um den Globus. Das Wissensmagazin mit Funda Vanroy gewährt einen intensiven und facettenreichen Überblick in bester "Galileo"-Manier. So macht Wissen Spaß!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben