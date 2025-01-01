Galileo Kids
Ab 6
Ab 6
Galileo Kids
Cosmo, der freche Außerirdische vom Planeten Neon 2, ist mit seinem Raumschiff im Galileo Studio gestrandet. Zusammen mit Galileo Reporter Vince erlebt er jetzt die verrücktesten Abenteuer und erfährt dabei ganz nebenbei jede Menge spannendes Wissen über unsere Welt! Warum brechen Vulkane aus und was ist eigentlich das Licht? Wie clever ist unser Gehirn und was sind die coolsten Erfindungen der Welt? Und natürlich wie macht man die beste Schokolade des Universums?
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben