Galileo Kids: Schokolade aus dem All!
Galileo Kids
Folge vom 12.07.2025: Galileo Kids: Schokolade aus dem All!
26 Min.Folge vom 12.07.2025
Vince und Cosmo beschäftigen sich heute mit Cosmo-Lade - doch nur Cosmos Oma kennt das richtige Rezept! Außerdem: Vince war bei der Kakao-Ernte dabei und wir erfahren, wie Schokolade sogar richtig gesund sein kann.
Genre:Kinder, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
