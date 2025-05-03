Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo Kids

Ein Fall für Detektiv Cosmo

ProSiebenFolge vom 03.05.2025
Ein Fall für Detektiv Cosmo

Ein Fall für Detektiv CosmoJetzt kostenlos streamen

Galileo Kids

Folge vom 03.05.2025: Ein Fall für Detektiv Cosmo

26 Min.Folge vom 03.05.2025

Bei Vince und seinem außerirdischen Freund Cosmo geht es heute um Verbrechen. Welchem mysteriösen Fall ist Detektiv Cosmo auf der Spur? Wie erschnüffeln Polizeihunde Handys und bringen so Gangster hinter Gitter? Und mit welchen coolen Tricks bringt ein Ladendetektiv Diebe zur Strecke?

Alle verfügbaren Folgen