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Galileo Stories

GALILEO STORIES - 2026 - FOLGE 013

ProSiebenStaffel 2026Folge 13vom 12.04.2026
GALILEO STORIES - 2026 - FOLGE 013

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Folge 13: GALILEO STORIES - 2026 - FOLGE 013

49 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Statt eines Ferienhauses einen ganzen "Staat" mieten? Ja, das geht tatsächlich im "Empire of Atlantium". Das "Galileo"-Team reist auf die andere Seite der Welt und trifft sich mit dem "Staatsoberhaupt". Außerdem: Kevin Nikodem aus Datteln lebt wie in den 50er-Jahren. "Galileo"-Reporterin Nadine Hadad hat ihn besucht. / "Galileo" zeigt, wie Mieter bares Geld sparen und was den Wohnungsmarkt langfristig entspannen könnte.

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