Beitrag zur VölkerverständigungJetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 11: Beitrag zur Völkerverständigung
34 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12
"Galileo Stories"-Reporterin Anne stellt sich der Herausforderung von Chinas steilster Zickzack-Straße nahe der Millionenstadt Chongqing. Schafft sie es hoch und wieder runter? Und was verbirgt sich am Ende der verrückten Straßenführung? Und: Döner ist Deutschlands beliebtestes Streetfood, doch seine türkischen Wurzeln lassen sich nicht leugnen. Denn die Türkei ist stolz auf ihr Nationalgericht! / "Galileo Stories" schaut sich in der größten Kochschule der Welt um.
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Galileo Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
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