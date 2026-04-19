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Galileo Stories

Niemals aufgeben! So meistert man sein Schicksal

ProSiebenStaffel 2026Folge 14vom 19.04.2026
Niemals aufgeben! So meistert man sein Schicksal

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Folge 14: Niemals aufgeben! So meistert man sein Schicksal

51 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

"Galileo Stories" porträtiert Menschen, die vom Schicksal herausgefordert wurden, aber dennoch das Beste daraus machen und aus scheinbaren Schwächen sogar Stärken entwickeln. Wir begleiten einen blinden Landwirt mit besonderen Fähigkeiten.

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