Niemals aufgeben! So meistert man sein SchicksalJetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 14: Niemals aufgeben! So meistert man sein Schicksal
51 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
"Galileo Stories" porträtiert Menschen, die vom Schicksal herausgefordert wurden, aber dennoch das Beste daraus machen und aus scheinbaren Schwächen sogar Stärken entwickeln. Wir begleiten einen blinden Landwirt mit besonderen Fähigkeiten.
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Galileo Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: ProSieben & © Season 1: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 1: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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