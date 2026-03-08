Menschen, von denen wir etwas lernen könnenJetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 9: Menschen, von denen wir etwas lernen können
36 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Was haben das britische Königshaus, Mick Jagger und Keira Knightley gemeinsam? Sie alle haben "James-Bond"-Kindermädchen des Norland Colleges. Die Absolventinnen gelten als die besten Kindermädchen der Welt. Doch was macht ihre Ausbildung so besonders? "Galileo" wirft einen Blick hinter die Kulissen der renommiertesten Nanny-Schule. Und: "Galileo" besucht den ersten deutschen Asia-Convenience-Store in Leipzig.
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen