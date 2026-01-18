Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Secrets of Istanbul

ProSiebenStaffel 2026Folge 2vom 18.01.2026
Secrets of Istanbul

Secrets of IstanbulJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 2: Secrets of Istanbul

48 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Die pulsierende Stadt am Bosporus ist ein Schmelztiegel aus Ost und West, Tradition und Moderne, Luxus und Armut. Doch die Schönheit trügt: Istanbul steht auf wackeligem Boden, und die Gefahr eines verheerenden Erdbebens ist allgegenwärtig. "Galileo X-Plorer"-Reporterin Funda Vanroy taucht ein in das Leben der 16-Millionen-Metropole und stellt sich der Frage: Was macht Istanbul trotz aller Spannungen und Risiken für seine Bewohner so lebenswert?

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 4 Staffeln und Folgen