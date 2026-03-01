Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Die Welt von oben - Südamerika

ProSiebenStaffel 2026Folge 6vom 08.03.2026
Die Welt von oben - Südamerika

Die Welt von oben - SüdamerikaJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 6: Die Welt von oben - Südamerika

50 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12

"Galileo" schaut sich die Welt von oben an: Die "X-Plorer" lüften die Rätsel Südamerikas: Eine geheimnisvolle Geisterstadt mitten im Nirgendwo von Argentinien, die rätselhaften Regenbogen-Berge tief in den peruanischen Anden und ein mysteriöser Turm mitten im brasilianischen Amazonas. Welche Geschichten und welche Menschen stecken hinter diesen spektakulären Bildern?

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 4 Staffeln und Folgen