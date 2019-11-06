Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
In guten wie in schlechten Zeiten

Folge 2: In guten wie in schlechten Zeiten

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Donatello und Monika planen mit Isabel Varells Hilfe nach 18 Ehejahren ein zweites Mal zu heiraten und das hat einen besonderen Grund: Durch Donatello ist die Familie in große finanzielle Nöte geraten. Monika hat trotzdem immer zu ihrem Mann gehalten. Der 42-Jährige möchte sich mit der zweiten Hochzeit dafür bei ihr bedanken. Alles soll so sein wie damals: am selben Ort, mit denselben Gästen - die Hochzeit fand in Italien statt, das Paar lebt heute aber in Deutschland. Rechte: Sat.1

