Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ganz in Weiß

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Veronika & Albert

Veronika & AlbertJetzt kostenlos streamen

Ganz in Weiß

Folge 3: Veronika & Albert

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Nach 20 Ehejahren planen Veronika und Albert mit Isabel Varells Hilfe ein zweites Mal zu heiraten. Nur ein Jahr nach der ersten Hochzeit erkrankte Veronika an einem Hirntumor. Sie überstand die Krankheit und aus Dankbarkeit wollen die beiden nun ihr Ja-Wort erneuern. Alles soll so sein wie damals - doch es treten unerwartete Schwierigkeiten auf: Veronikas Hochzeitskleid gibt es zwar noch aber es lag jahrelang im Keller und ist inzwischen mehr braun als weiß. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ganz in Weiß
SAT.1 GOLD

Ganz in Weiß

Alle 1 Staffeln und Folgen