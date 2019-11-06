Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Auf die Liebe!Jetzt kostenlos streamen
Ganz in Weiß
Folge 4: Auf die Liebe!
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eva und Norbert wollen mit Isabel Varells Hilfe ihren Hochzeitstag samt Trauung und Feier noch einmal erleben - so wie vor über 40 Jahren! Kein leichtes Vorhaben: Evas Brautkleid existiert schon lange nicht mehr, die Feierlocation von damals scheint geschlossen zu sein und auch viele Gäste von damals fehlen. Evas sehnlichster Wunsch ist es, dass ihre Schwester aus den USA, die sie viele Jahre nicht mehr gesehen hat, bei dem großen Ereignis dabei sein kann. Rechte: Sat.1
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Genre:Reality, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1