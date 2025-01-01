Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1
95 Min.Ab 6

Tor 1? Tor 2? Oder Tor 3? Bei "Geh aufs Ganze!" werden Kandidat:innen aus dem Publikum aufgefordert, sich zwischen verdeckten, potenziellen Preisen in Umschlägen, Kisten, Toren oder anderen Requisiten zu entscheiden. Gewinn oder Zonk? Was sich dahinter verbirgt, erfahren die Spieler:innen vorerst nicht. Jörg Draeger versucht mit Geschick, Charme und durch das Bieten von Geldbeträgen, seine Gegenüber davon zu überzeugen, die getroffene Wahl zu ändern. Wer vertraut dem Zockerkönig?

