Geh aufs Ganze!

Episode 3

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 10.12.2021
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Geh aufs Ganze!

Folge 3: Episode 3

99 Min.Folge vom 10.12.2021Ab 6

Deutschlands kultigster Trostpreis ist zurück: der Zonk! In der Gameshow "Geh aufs Ganze!" zockt Jörg Draeger 18 Jahre nach der letzten Folge wieder um Geld- und Sachpreise in Umschlägen, Kisten oder Toren. Wer spielt mit Taktik und Geschick gegen den einzig wahren Zockerkönig Jörg Draeger? Wer landet den Big Deal? Wer geht mit dem Zonk als charmantesten Trostpreis der Welt nach Hause? Daniel Boschmann steht Jörg Draeger als Moderator zur Seite.

