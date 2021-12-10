Geh aufs Ganze!
Folge 3: Episode 3
99 Min.Folge vom 10.12.2021Ab 6
Deutschlands kultigster Trostpreis ist zurück: der Zonk! In der Gameshow "Geh aufs Ganze!" zockt Jörg Draeger 18 Jahre nach der letzten Folge wieder um Geld- und Sachpreise in Umschlägen, Kisten oder Toren. Wer spielt mit Taktik und Geschick gegen den einzig wahren Zockerkönig Jörg Draeger? Wer landet den Big Deal? Wer geht mit dem Zonk als charmantesten Trostpreis der Welt nach Hause? Daniel Boschmann steht Jörg Draeger als Moderator zur Seite.
Geh aufs Ganze!
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Hempel, Frank
Enthält Produktplatzierungen