Geheime Nazi-Expeditionen: RunenJetzt kostenlos streamen
Geheime Nazi-Expeditionen
Folge vom 14.04.2026: Geheime Nazi-Expeditionen: Runen
43 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Der Forschungsverein Ahnenerbe wurde von Heinrich Himmler gegründet, um historische Beweise für die Überlegenheit der Deutschen zu sammeln. Während die Theorien der Nazi-Forscher im Ausland als absurde und ideologische Spinnereien entlarvt wurden, begeisterte sich der SS-Mann für jede Geschichtsverdrehung. So wurden einfache Höhlenmalereien als hochkomplexe, urgermanische Schriftzeichen ausgelegt. Es wurde sogar verbreitet, die Menschen im antiken Rom hätten germanisches Blut in sich getragen.
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt