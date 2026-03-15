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Geheimnisse der Arktis

Mündung des Lebens

Blue AntStaffel 2Folge 1vom 15.03.2026
Mündung des Lebens

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Geheimnisse der Arktis

Folge 1: Mündung des Lebens

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

In den abgelegenen, kargen Regionen der Arktis schmilzt das Eis nur für ganz kurze Zeit im Sommer. Dennoch leben zahlreiche wilde Tiere und einige Stämme der Inuit in der Gegend des Mackenzie-Deltas und der Tundra von Nunavik. Doch das Überleben in der Eislandschaft stellt einen harten Kampf für alle dar.

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