Geheimnisse der Arktis
Folge 2: Wildes Yukon
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
In den abgelegenen, kargen Regionen der Arktis schmilzt das Eis nur für ganz kurze Zeit im Sommer. Dennoch leben zahlreiche wilde Tiere und einige Stämme der Inuit in der Gegend des Mackenzie-Deltas und der Tundra von Nunavik. Doch das Überleben in der Eislandschaft stellt einen harten Kampf für alle dar.
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Geheimnisse der Arktis
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Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: licensed by Blue Ant Media