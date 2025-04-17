Eine schöne Chaya für AntonJetzt kostenlos streamen
Gekorbt – Die Blind-Date Show
Folge 4: Eine schöne Chaya für Anton
42 Min.
In dieser interaktiven Dating-Show entscheidet nicht nur die Liebe – sondern auch das Publikum! Moderator Aladdin Jameel sucht auf den Straßen von Wien, über sozial Media, live aus dem Publikum und gemeinsam mit den Zuschauer:innen das perfekte Match. Doch Vorsicht: Wer nicht überzeugt, wird „gekorbt“! Nur ein erfolgreicher Korbwurf kann das Blatt noch wenden.
