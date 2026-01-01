Gekorbt – Die Blind-Date Show
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Gekorbt – Die Blind-Date Show
In dieser interaktiven Dating-Show entscheidet nicht nur die Liebe – sondern auch das Publikum! Moderator Aladdin Jameel sucht auf den Straßen von Wien, über sozial Media, live aus dem Publikum und gemeinsam mit den Zuschauer:innen das perfekte Match. Doch Vorsicht: Wer nicht überzeugt, wird „gekorbt“! Nur ein erfolgreicher Korbwurf kann das Blatt noch wenden. Immer donnerstags eine neue Folge!
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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