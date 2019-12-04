Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 13vom 04.12.2019
Spezial: Die Weihnachtsshow 2019

129 Min.Folge vom 04.12.2019

Geniale Weihnachten! Hugo Egon Balder lädt in "Genial daneben - Die Weihnachtsshow" hochkarätige Promis zum gar nicht so besinnlichen Fragen-Fest ein. Für die festliche Stimmung sorgt ein Weihnachtsengel höchstpersönlich. Auf einen lustigen, stimmungsvollen Abend mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning freuen sich u.a. Horst Lichter, Ilkan Bessin, Kaya Yanar, Guido Cantz, Dieter Nuhr und Torsten Sträter.

