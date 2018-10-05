Bei der "Bananenstellung" kommt man leicht auf falsche GedankenJetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 5: Bei der "Bananenstellung" kommt man leicht auf falsche Gedanken
43 Min.Folge vom 05.10.2018
Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Genial daneben
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1