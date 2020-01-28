Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 28.01.2020
Mina Tander und Bill Mockridge

Mina Tander und Bill MockridgeJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 28.01.2020: Mina Tander und Bill Mockridge

43 Min.Folge vom 28.01.2020

Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Mina Tander und Bill Mockridge. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

