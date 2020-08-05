Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 05.08.2020
43 Min.Folge vom 05.08.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große Musik-Special - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Zusammen mit Johannes Strate und Jasmin Wagner stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen aus dem Bereich Musik. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: Sat.1.

