Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 21.08.2020
Legat & J. Zarella Sport

43 Min.Folge vom 21.08.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": das große Sport-Special. Mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Zusammen mit Thorsten Legat und Jana Ina Zarrella stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen rund um das Thema Sport. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: SAT.1.

