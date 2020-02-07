Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 07.02.2020
Alexander Schubert und Lisa Feller

43 Min.Folge vom 07.02.2020

Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Alexander Schubert und Lisa Feller. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

