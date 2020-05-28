Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 28.05.2020
Dr. Johannes Wimmer & Janine Kunze

Dr. Johannes Wimmer & Janine KunzeJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 28.05.2020: Dr. Johannes Wimmer & Janine Kunze

43 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große Medizin-Special - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Zusammen mit Dr. Johannes Wimmer und Janine Kunze stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen aus der Medizin. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen