SAT.1Folge vom 08.06.2020
Folge vom 08.06.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große 60er Special - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Zusammen mit Torsten Sträter und Matthias Matschke stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen aus den wilden Sechzigern. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen.

