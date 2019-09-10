Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Genial daneben - Das Quiz

Thomas Herrmanns & Jeanette Biedermann

SAT.1Folge vom 10.09.2019
Thomas Herrmanns & Jeanette Biedermann

Thomas Herrmanns & Jeanette BiedermannJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 10.09.2019: Thomas Herrmanns & Jeanette Biedermann

42 Min.Folge vom 10.09.2019Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Thomas Herrmanns und Jeanette Biedermann. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen