Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Genial daneben - Das Quiz

Torsten Sträter & Lisa Feller

SAT.1Staffel 2Folge 52vom 21.02.2019
Torsten Sträter & Lisa Feller

Torsten Sträter & Lisa FellerJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge 52: Torsten Sträter & Lisa Feller

43 Min.Folge vom 21.02.2019Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Torsten Sträter und Lisa Feller. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Genial daneben - Das Quiz
SAT.1
Genial daneben - Das Quiz

Genial daneben - Das Quiz

Alle 4 Staffeln und Folgen