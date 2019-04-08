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Genial daneben - Das Quiz

Janin Ullmann & Max Giermann

SAT.1Folge vom 08.04.2019
Janin Ullmann & Max Giermann

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 08.04.2019: Janin Ullmann & Max Giermann

43 Min.Folge vom 08.04.2019Ab 6

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Janin Ullmann und Max Giermann. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

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