Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 26.05.2020
Sonja Zietlow & Mike Krüger

Sonja Zietlow & Mike KrügerJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 26.05.2020: Sonja Zietlow & Mike Krüger

43 Min.Folge vom 26.05.2020Ab 12

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute zu Gast: Sonja Zietlow und Mike Krüger. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen