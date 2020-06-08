Folge vom 08.06.2020
Torsten Sträter und Matthias MatschkeJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 08.06.2020: Torsten Sträter und Matthias Matschke
43 Min.Folge vom 08.06.2020
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große 60er Special - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Zusammen mit Torsten Sträter und Matthias Matschke stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen aus den wilden Sechzigern. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1