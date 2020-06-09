Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 09.06.2020
Folge vom 09.06.2020: Panagiota Petridou und Johanna Klum

43 Min.Folge vom 09.06.2020

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute zu Gast: Panagiota Petridou und Johanna Klum. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

