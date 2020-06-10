Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 10.06.2020
Jenke von Wilmsdorff und Mimi Fiedler

Jenke von Wilmsdorff und Mimi FiedlerJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 10.06.2020: Jenke von Wilmsdorff und Mimi Fiedler

43 Min.Folge vom 10.06.2020Ab 12

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute zu Gast: Jenke von Wilmsdorff und Mimi Fiedler. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen