Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 26.06.2020
Mickie Krause und Natascha Ochsenknecht

Mickie Krause und Natascha OchsenknechtJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 26.06.2020: Mickie Krause und Natascha Ochsenknecht

43 Min.Folge vom 26.06.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große Party-Special - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Zusammen mit Mickie Krause und Natascha Ochsenknecht stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen aus den Nuller-Jahren. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen