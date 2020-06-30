Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 30.06.2020
Jochen Bendel und Matze Knop

Jochen Bendel und Matze KnopJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 30.06.2020: Jochen Bendel und Matze Knop

43 Min.Folge vom 30.06.2020

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute zu Gast: Jochen Bendel und Matze Knop. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen