Folge vom 01.07.2020
Tom Beck und Jenke von WilmsdorffJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 01.07.2020: Tom Beck und Jenke von Wilmsdorff
43 Min.Folge vom 01.07.2020
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Ruth Moschner, Wigald Boning, Tom Beck und Jenke von Wilmsdorff. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1