Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 01.07.2020
Tom Beck und Jenke von Wilmsdorff

Tom Beck und Jenke von WilmsdorffJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 01.07.2020: Tom Beck und Jenke von Wilmsdorff

43 Min.Folge vom 01.07.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Ruth Moschner, Wigald Boning, Tom Beck und Jenke von Wilmsdorff. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.

Alle verfügbaren Folgen