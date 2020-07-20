Folge vom 20.07.2020
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 20.07.2020: Beck & Potthoff
Folge vom 20.07.2020
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Lisa Maria Potthoff und Tom Beck. Zusammen mit Ruth Moschner, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro. Bildrechte: SAT.1.
