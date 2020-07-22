Folge vom 22.07.2020
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 22.07.2020: Frier & Donskoy 20er
43 Min.Folge vom 22.07.2020
Heute bei "Genial daneben - das Quiz" - Das große 20er Jahre-Special: Caroline Frier und Daniel Donskoy. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
