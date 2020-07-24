Folge vom 24.07.2020
Michael Kessler und Minh-Khai Phan-ThiJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 24.07.2020: Michael Kessler und Minh-Khai Phan-Thi
43 Min.Folge vom 24.07.2020
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Michael Kessler und Minh-Khai Phan-Thi. Zusammen mit Ruth Moschner, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro. Bildrechte: SAT.1
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1