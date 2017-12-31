Was versteht man unter dem Begriff "Nonnensausen"?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 2: Was versteht man unter dem Begriff "Nonnensausen"?
49 Min.Folge vom 31.12.2017Ab 12
Niemand stellt Fragen so schön gemein wie er: Hugo Egon Balder stellt in neuen Ausgaben der Kult-Comedyshow "Genial daneben" sein Rate-Team vor harte Aufgaben: Wigald Boning, Hella von Sinnen, Ruth Moschner, Ralf Schmitz, und Ingo Appelt beantworten skurrile und witzige Fragen der Zuschauer. Und ganz Deutschland kann mitlachen, wenn die Comedians rätseln, was ein "Arschpfeifenrössl" oder "Nonnensausen" ist.
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1