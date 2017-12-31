Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben

Was versteht man unter dem Begriff "Nonnensausen"?

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 31.12.2017
Was versteht man unter dem Begriff "Nonnensausen"?

Folge 2: Was versteht man unter dem Begriff "Nonnensausen"?

49 Min.Folge vom 31.12.2017Ab 12

Niemand stellt Fragen so schön gemein wie er: Hugo Egon Balder stellt in neuen Ausgaben der Kult-Comedyshow "Genial daneben" sein Rate-Team vor harte Aufgaben: Wigald Boning, Hella von Sinnen, Ruth Moschner, Ralf Schmitz, und Ingo Appelt beantworten skurrile und witzige Fragen der Zuschauer. Und ganz Deutschland kann mitlachen, wenn die Comedians rätseln, was ein "Arschpfeifenrössl" oder "Nonnensausen" ist.

