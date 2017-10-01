Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben

Was ist die "Tür-ins-Gesicht-Technik"?

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 01.10.2017
Was ist die "Tür-ins-Gesicht-Technik"?

Folge 4: Was ist die "Tür-ins-Gesicht-Technik"?

44 Min.Folge vom 01.10.2017Ab 12

Niemand stellt Fragen so schön gemein wie er: Hugo Egon Balder stellt in neuen Ausgaben der Kult-Comedyshow "Genial daneben" sein Rate-Team vor harte Aufgaben: Wigald Boning, Hella von Sinnen, Max Giermann, Chris Tall und Martin Rütter beantworten skurrile und witzige Fragen der Zuschauer.

