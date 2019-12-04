Folge 13: Spezial: Die Weihnachtsshow 2019
129 Min.Folge vom 04.12.2019
Geniale Weihnachten! Hugo Egon Balder lädt in "Genial daneben - Die Weihnachtsshow" hochkarätige Promis zum gar nicht so besinnlichen Fragen-Fest ein. Für die festliche Stimmung sorgt ein Weihnachtsengel höchstpersönlich. Auf einen lustigen, stimmungsvollen Abend mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning freuen sich u.a. Horst Lichter, Ilkan Bessin, Kaya Yanar, Guido Cantz, Dieter Nuhr und Torsten Sträter.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Comedy, Spielshow
Altersfreigabe:
0