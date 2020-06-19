Von welchem Brauch leitet sich die Bezeichnung Pantoffelheld ab?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 3: Von welchem Brauch leitet sich die Bezeichnung Pantoffelheld ab?
45 Min.Folge vom 19.06.2020Ab 12
Wer könnte Fragen gemeiner stellen als Hugo Egon Balder? Keiner. Deshalb fordert der Moderator in der neuen Staffel der Kult-Comedyshow "Genial daneben" das Rate-Team wieder ganz besonders heraus: Hella von Sinnen und Wigald Boning beantworten zusammen mit weiteren Gästen skurrile und witzige Fragen der Zuschauer.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Genial daneben
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1