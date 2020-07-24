Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer geht in Deutschland in eine Mutantenklasse?

SAT.1Staffel 6Folge 8vom 24.07.2020
Folge 8: Wer geht in Deutschland in eine Mutantenklasse?

45 Min.Folge vom 24.07.2020Ab 12

Wer könnte Fragen gemeiner stellen als Hugo Egon Balder? Keiner. Deshalb fordert der Moderator in der neuen Staffel der Kult-Comedyshow "Genial daneben" das Rate-Team wieder ganz besonders heraus: Hella von Sinnen und Wigald Boning beantworten zusammen mit weiteren Gästen skurrile und witzige Fragen der Zuschauer.

SAT.1
