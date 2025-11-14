Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany Shore

MTVStaffel 1Folge 10vom 14.11.2025
Folge 10

54 Min. Folge vom 14.11.2025 Ab 16

Nach einer feuchtfröhlichen Nacht, muss sich die Family einer Wasserchallenge am Strand stellen. Auf dem Spiel steht ein romantisches Dinner mit Blick aufs Meer. In der Villa wartet währenddessen bereits ein weiterer Special Guest, Elena Miras!

