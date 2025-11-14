Staffel 1Folge 10vom 14.11.2025
Germany Shore
Folge vom 14.11.2025Ab 16
Nach einer feuchtfröhlichen Nacht, muss sich die Family einer Wasserchallenge am Strand stellen. Auf dem Spiel steht ein romantisches Dinner mit Blick aufs Meer. In der Villa wartet währenddessen bereits ein weiterer Special Guest, Elena Miras!
