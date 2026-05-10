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Germany Shore

Folge 9

MTV liveStaffel 1Folge 9vom 10.05.2026
Folge 9

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Germany Shore

Folge 9: Folge 9

45 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 16

Nachdem Nara und Silvio die Family mit ihrem Streit um den Schlaf gebracht haben, bahnt sich bereits das nächste Drama an. Mia gefällt die Nähe zwischen Melody und Yasin ganz und gar nicht. Am Abend zieht Danilo ein und Gina ist direkt hin und weg.

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